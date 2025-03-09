الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية فى طامية تضبط 4 متهمين بحوزتهم 10 آلاف قطعة ألعاب نارية

حملة أمنية فى طامية
حملة أمنية فى طامية تضبط 4 متهمين بحوزتهم 10 آلاف قطعة ألعاب

 شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، عدة حملات لضبط متجرى الألعاب النارية استهدفت منطقة طامية.

 

حملة أمنية فى طامية تضبط 4 متهمين بحوزتهم 10 آلاف قطعة ألعاب نارية

 وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 4 قضايا بإجمالى 4 متهمين وبحوزتهم قرابة 10 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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مديرية أمن الفيوم ألعاب نارية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم

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