في يومها العالمي، رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه رسالة تقدير واعتزاز للمرأة المصرية

وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تحية تقدير واعتزاز للمرأة المصرية، والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، مؤكدًا على أن المرأة المصرية كانت ولا تزال نموذجًا يحتذى به في الكفاح والعمل والنجاح، مشيدًا بدورها الفاعل في مختلف المجالات، سواء في العمل الحكومي أو القطاع الخاص أو المبادرات المجتمعية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضعت تمكين المرأة في صدارة أولوياتها، وهو ما انعكس في تعزيز دورها في مراكز صنع القرار، حيث أصبحت المرأة ممثلة بقوة في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى توليها مناصب قيادية في الوزارات والمحافظات.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الدولة المصرية تهتم بالمرأة وتمكينها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى حرص الجامعة على تقديم التوعية للطلبة والمواطنين بتقدير المرأة المصرية، وتعزيز دورها في بناء الإنسان المصري، لافتا إلى أن المرأة تسير جنبا إلى جنب لرفع لواء المجتمع إضافة إلى دورها في تربية الأبناء وتطوير النشأ لمواجهة التحديات وتقديم الدعم للعائلة التي تكونها، كما أن الجامعة لا تتواني في دعم المرأة المصرية في مختلف المجالات داخل الجامعة وخارجها تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة في تمكين المرأة 2030.

رئيس جامعة كفر الشيخ: ندعم المرأة اقتصاديا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الجامعة تنفذ العديد من الفعاليات والمبادرات الهادفة لدعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، من بينها برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، مثل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم دورات تدريبية لتنمية المهارات، بالإضافة إلى مبادرات التوعية الصحية والاجتماعية.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ، تهنئته بالتأكيد علي أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها في مواجهة التحديات والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل دعمها وتمكينها للمرأة في مختلف المجالات، انطلاقًا من إيمان الدولة العميق بدورها المحوري في بناء الوطن.

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