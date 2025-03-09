وزارة النقل تكشف خططها لدعم ذوي الهمم وتطبيق كود الإتاحة "601"

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم في المجتمع بحيث تكون من أولويات الدولة للإرتقاء بحياة المواطنين بوجه عام، والقادرون باختلاف بشكل خاص، أوضحت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم الجهود المقدمة من الوزارة لدعم ذوي الهمم بوسائل النقل السككي ( المترو - السكة الحديد) والنقل البرى

حيث أشار البيان إلى قيام وزارة النقل بإدخال كود الإتاحة رقم (٦٠١) في وسائل النقل المختلفة السككى (مترو - سكة حديد)، النقل البرى للتيسير على ذوى الهمم وكذلك تم مراعاة توافر كود الاتاحة خلال تنفيذ المشروعات الجديدة مثل (القطار الكهربائي الخفيف LRT، خطوط شبكة مترو الانفاق الجديدة الخط الثالث / الرابع / السادس ، خطي المونوريل شرق وغرب النيل، مسار خط الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى، شبكة القطار الكهربائي السريع داخل القطار – المحطات)

ومنذ توقيع وزارة النقل على بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 1/2/2022 لتطبيق كود الإتاحة رقم (٦٠١) ومتطلباته طبقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك فالعمل لا يتوقف في وسائل النقل السككى القائمة ( مترو - سكه حديد )، لعدد (١٥) محطة سكة حديد وهى (رمسيس / الجيزة / سيدى جابر / مصر بالإسكندرية / المنصورة / اسوان / قنا / الاقصر / المنيا/ اسيوط / بنها / طنطا / سوهاج / بورسعيد / دمنهور)،)

والخط الأول - الثاني لمترو الأنفاق ولتيسير عملية التنقل للأشخاص ذوي الهمم، وجارى تنفيذها وفقًا لمخطط زمني خلال 3 سنوات ، على ان يتم تنفيذ باقى المحطات خلال مراحل متتالية، على ان تكون أسبقية التنفيذ طبقًا لأولويات استخدامات ذوي الهمم بالمحافظات

وأشار البيان إلى أنه في مجال مترو الأنفاق تم في الخط الأول لمترو الأنفاق إدخال كود الإتاحة لبعض المحطات مثل سراى القبة وحلمية الزيتون من خلال تركيب البلاط النافر لخدمة ذوي الهمم البصرية، إنشاء حمامات مجهزة ومصممة لخدمة ذوى الهمم، تخصيص شبابيك تذاكر وكراسى مخصصة لذوي الهمم بالمحطات



كما تم بالخط الثالث للمترو تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم وصولا الى بوابات الدخول والخروج وأيضًا تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم داخل المحطات، وأيضًا دورات المياه والمصاعد المخصصة لذوي الهمم المحطات، وتم تجهيز أماكن مخصصة لأصحاب الهمم داخل القطار الكهربائي الخفيف، وكذلك مسارات مخصصة لهم داخل المحطات



وفيما يتعلق بمجال السكك الحديدية تم توفير مسارات مخصصة لذوي الهمم وعربات جولف وكراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الهمم كخدمة مجانية بمحطات (رمسيس، محطة قطارات صعيد مصر / الجيزة) كما تم توفير بوابات إلكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم ورامبات كوسيلة للنزول والصعود من وإلى القطار، وكذلك تجهيز دورات المياه بقطار تالجو لخدمة ذوي الهمم وقد تم تنفيذ كود الاتاحة بالمحطات (محطة قطارات صعيد مصر - عدلي منصور - بدر) وكذا تم تنفيذ بعض بنود كود الإتاحة ببعض المحطات التابعة لمبادرة حياة كريمة.

كما أشار البيان إلى أن هناك عددا من التخفيضات التى تمنحها وزارة النقل على التذاكر بوسائل النقل المختلفة :

حيث يتم الحجز بخطوط السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها، ويتم في مترو الأنفاق إصدار اشتراكات لأصحاب الهمم طبقا لعدد المناطق (منطقة - منطقتين - ثلاث وأربع مناطق - خمس وستة مناطق)

وكذلك فإن هناك تذاكر للسادة ذوى الاعاقة لخطوط المترو، ويتم صرف تذاكر بالسكة الحديد بتخفيضات محددة لذوي الهمم على قطارات النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر، ويمكن إصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض وقد تم تخصيص عدد ٤ مقاعد خاصين بذوي الهمم بجميع القطارات

وفي مجال النقل البري يتم تخصيص أماكن خاصة لذوي الهمم ورامبات للصعود والنزول في أتوبيسات شركة اكتا التابعة للوزارة والتي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

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