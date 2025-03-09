الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة النقل تكشف خططها لدعم ذوي الهمم وتطبيق كود الإتاحة "601"

السكك الحديدية
السكك الحديدية

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم في المجتمع بحيث تكون من أولويات الدولة للإرتقاء بحياة المواطنين بوجه عام، والقادرون باختلاف بشكل خاص، أوضحت  وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم الجهود المقدمة من الوزارة لدعم ذوي الهمم بوسائل النقل السككي ( المترو - السكة الحديد)  والنقل البرى

حيث أشار البيان إلى قيام وزارة النقل بإدخال كود الإتاحة رقم (٦٠١) في وسائل النقل المختلفة السككى (مترو - سكة حديد)، النقل البرى للتيسير على ذوى الهمم وكذلك تم مراعاة توافر كود الاتاحة  خلال تنفيذ  المشروعات الجديدة  مثل (القطار الكهربائي الخفيف LRT، خطوط شبكة مترو الانفاق الجديدة الخط الثالث / الرابع / السادس  ، خطي المونوريل شرق وغرب النيل، مسار خط الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى، شبكة القطار الكهربائي السريع داخل القطار – المحطات)

ومنذ توقيع وزارة النقل على بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 1/2/2022 لتطبيق كود الإتاحة رقم (٦٠١) ومتطلباته طبقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك فالعمل لا يتوقف في وسائل النقل السككى القائمة ( مترو - سكه حديد )، لعدد (١٥) محطة سكة حديد وهى (رمسيس / الجيزة / سيدى جابر / مصر بالإسكندرية / المنصورة /  اسوان /  قنا / الاقصر / المنيا/ اسيوط / بنها / طنطا / سوهاج / بورسعيد / دمنهور)،)
والخط الأول - الثاني لمترو الأنفاق ولتيسير عملية التنقل للأشخاص ذوي الهمم، وجارى تنفيذها وفقًا لمخطط زمني خلال 3 سنوات  ، على ان يتم تنفيذ باقى المحطات خلال مراحل متتالية، على ان تكون أسبقية التنفيذ طبقًا لأولويات استخدامات ذوي الهمم بالمحافظات

وأشار البيان إلى أنه في مجال  مترو الأنفاق  تم في الخط الأول لمترو الأنفاق إدخال كود الإتاحة لبعض المحطات مثل سراى القبة وحلمية الزيتون من خلال  تركيب البلاط النافر لخدمة ذوي الهمم البصرية، إنشاء حمامات مجهزة ومصممة لخدمة ذوى الهمم، تخصيص شبابيك تذاكر وكراسى مخصصة لذوي الهمم بالمحطات  


كما تم بالخط الثالث للمترو تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم وصولا الى بوابات الدخول والخروج وأيضًا تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم داخل المحطات، وأيضًا دورات المياه والمصاعد المخصصة لذوي الهمم المحطات، وتم تجهيز أماكن مخصصة لأصحاب الهمم داخل القطار الكهربائي الخفيف، وكذلك مسارات مخصصة لهم داخل المحطات


وفيما يتعلق بمجال السكك الحديدية تم توفير مسارات مخصصة لذوي الهمم وعربات جولف وكراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الهمم كخدمة مجانية بمحطات (رمسيس، محطة قطارات صعيد مصر / الجيزة)  كما تم توفير بوابات إلكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم ورامبات كوسيلة للنزول والصعود من وإلى القطار، وكذلك تجهيز دورات المياه بقطار تالجو لخدمة ذوي الهمم وقد تم تنفيذ كود الاتاحة بالمحطات (محطة قطارات صعيد مصر - عدلي منصور - بدر) وكذا تم تنفيذ بعض بنود كود الإتاحة ببعض المحطات التابعة لمبادرة حياة كريمة.

كما أشار البيان إلى أن هناك عددا من التخفيضات التى تمنحها وزارة النقل على  التذاكر بوسائل النقل المختلفة :

حيث يتم الحجز بخطوط  السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها، ويتم في  مترو الأنفاق  إصدار اشتراكات لأصحاب الهمم طبقا لعدد المناطق (منطقة - منطقتين - ثلاث وأربع مناطق - خمس وستة مناطق) 

 وكذلك فإن هناك تذاكر للسادة ذوى  الاعاقة لخطوط المترو، ويتم صرف تذاكر بالسكة الحديد بتخفيضات محددة لذوي الهمم على قطارات النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر، ويمكن إصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض وقد تم تخصيص عدد ٤ مقاعد خاصين بذوي الهمم بجميع القطارات 

وفي مجال النقل البري يتم تخصيص أماكن خاصة لذوي الهمم ورامبات للصعود والنزول في أتوبيسات شركة اكتا التابعة للوزارة والتي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات التنفيذية الأتوبيس الترددي الأتوبيس الترددي BRT الخط الثالث للمترو الخدمات المتكاملة

مواد متعلقة

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروع "دي سيتا" الصينية

تداول 140 ألف طن و894 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

السكك الحديدية تبدأ حجز قطارات عيد الفطر الثلاثاء المقبل

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلى بسبب الإصلاحات

المترو يعتمد خريطة مواعيد التشغيل خلال إجازة العيد

السكك الحديدية تبدأ الاستعدادات لعيد الفطر المبارك

أخبار مصر اليوم، قرينة السيسي تلتقي سيدات مصريات ملهمات، مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى ألمانيا بسبب الإضراب، 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بـ مسبقة الدفع

للتيسير على ركاب المترو، طرق حجز التذاكر الخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف
ads

الأكثر قراءة

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

السيسي: في يوم الشهيد نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

منوعات

المزيد

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يستعرض قصص اليهود في نقض العهود مع الرسول (فيديو)

تلاوة عذبة للقارئ الشيخ كارم الحريري من سورة الأعراف (فيديو)

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

المزيد
الجريدة الرسمية