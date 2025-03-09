يستضيف فريق ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في جميع المسابقات

التقى ريال مدريد ورايو فاليكانو في 45 مباراة عبر التاريخ، ويمتلك الريال الأفضلية في سجل المواجهات، بعد أن حقق الفوز في 32 مباراة، مقابل 7 انتصارات لنادي رايو فاليكانو، فيما حسم التعادل 6 مواجهات.

وأحرز ريال مدريد عدد 117 هدفا فيما استقبلت شباكه عدد 47 هدفا.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الاسباني

والتقى ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الاسباني في عدد 43 مباراة، حقق الريال الفوز في 31 مباراة وتلقي الخسارة في 6 مواجهات وحسم التعادل 6 مواجهات وأحرز ريال مدريد عدد 113 هدفا فيما دخلت مرماه 46 هدفا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو



تنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو



تذاع مباراة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.



ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.

ويحتل رايو فاليكانو المركز السابع برصيد 36 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بـ 57 نقطة ولم يخض مباراته بالجولة ذاتها أمام أوساسونا حيث تم تأجيلها بسبب وفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينارو جارسيا.

وكان ريال مدريد تعرض لهزيمة أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

ويأتي ريال مدريد من فوز أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بثنائية لهدف، في ذهاب دور الستة عشر.

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