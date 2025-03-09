أشرف صبحي يوجه بحل مشكلات مراكز الشباب بدمياط

أوفد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لجنة برئاسة الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب إلى محافظة دمياط، حيث عقدت لقاء مع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لبحث سبل إنهاء عدد من الملفات والمشروعات الشبابية العالقة بالمحافظة

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا، أبرزها تخصيص قطعة أرض مماثلة لمعسكر جمعية الكشافة البحرية، نظرًا لتطوير المنطقة، وذلك بحضور محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث تم التصديق على الأرض الجديدة وإنهاء الموقف بشكل كامل، بما يحقق الاستفادة المثلى لشباب الكشافة ويدعم أنشطتهم.

في هذا السياق، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف الجهود لحل جميع المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بمحافظة دمياط، ومنها إنشاء أسوار لعدد من المراكز، وتحويل مركز شباب دمياط الجديدة إلى مركز تنمية شبابية، إضافة إلى رفع كفاءة الصالة المغطاة بدمياط، لتوفير بنية تحتية متطورة تخدم شباب المحافظة.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، من خلال توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وشدد صبحي أن الوزارة مستمرة في تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات الشبابية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء جيل قادر على القيادة والإبداع في مختلف المجالات.

وزير الرياضة يلتقي وفد رفع الأثقال بالبارالمبية الدولية لبحث استعدادات استضافة لبطولة العالم

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوفد لجنة رفع الأثقال باللجنة البارالمبية الدولية والذي يتواجد بالقاهرة لمتابعة آخر استعدادات تنظيم مصر لبطولة العالم والتي تستضيفها خلال الفترة من 3 إلي 20 أكتوبر 2025 بمشاركة أكثر من ألف مشارك من 90 دولة.

وأوضح وزير الرياضة أنه منذ عام 2019 تم وضع استراتيجية للرياضة المصرية خاصة بالبطولات العالمية والقارية وهي أن تكون مصر واجهه لاستضافة كبري البطولات العالمية وذلك لما أصبحت مصر تملكه من منشآت رياضية وبنية تحتية قوية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وأضاف أشرف صبحي أن هذه المرة هي الأولى التي تستضيف مصر هذه البطولة الكبري وأيضًا داخل القارة الأفريقية ، والتي تعد الأكبر في رياضة رفع الأثقال البارالمبي، والذي يدل علي الثقة الكبيرة التي توليها اللجنة البارالمبية الدولية لمصر لما تملكه من منشآت رياضية تم انشائها او تم تطويرها لتضاهي المنشآت الرياضية العالمية في كبري دول العالم والتي أهلت مصر لتنظيم واستضافة كبري البطولات والفاعليات الرياضية الدولية.

حضر اللقاء الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية والدكتور عمرو حداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام ادارة الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة.

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