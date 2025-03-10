معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وتفقد رئيس الجهاز سير العمل في مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٦٠٠ فدان ومشروع الإسكان الاجتماعي بالحي 14، والوقوف على معدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات التي تتم خلال شهر رمضان بمدينة العبور الجديدة حيث تهدف الجولة إلى الاطمئنان على سير العمل في المشروع مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الوحدات السكنية تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها.

وتفقد رئيس الجهاز في بداية جولته مشروع 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع “عمارات النزهة” كما تابع أعمال الطرق والباركات واللاند سكيب بموقع المشروع مؤكدا علي الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.



كما تفقد رئيس الجهاز مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي 14 حيث قام سيادته بالمرور علي الوحدات السكنية نموذج 75 م٢ حيث اطلع على سير العمل في المشروع وتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة كما قام بمراجعة جودة الأعمال والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل وفي حال وجود أي تحديات وجه رئيس الجهاز بتذليل العقبات فورًا لضمان استكمال المشروع في الوقت المحدد وبأعلى مستويات الجودة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتسليم الوحدات السكنية في الموعد المحدد.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جميع الفرق العاملة في المشروع من مهندسين وفنيين وعمال يعملون بتنسيق كامل لضمان سرعة الإنجاز مع مراعاة الدقة في التنفيذ مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يتابع المشروع بشكل دوري لتلافي أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.

وخلال الجولة، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مع مراعاة معايير الجودة في التشطيبات النهائية، خاصة مع استمرار بعض الأعمال خلال الفترة المسائية والليلية في شهر رمضان، لتسريع وتيرة الإنجاز.

واختتم رئيس الجهاز جولته بتوجيه المقاولين والعاملين بالمشروع بالاستمرار في تكثيف الأعمال خلال الشهر الكريم، مع مراعاة توفير بيئة عمل مناسبة تضمن كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أن الإسكان الاجتماعي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير سكن كريم للمواطنين.

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