محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وأكد على الاعتزاز بذكرى يوم الشهيد التي ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفانًا وتقديرًا لما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة ودفاعًا عن ترابها الغالي ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معاني التضحيات.

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