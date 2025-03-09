شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع التيك توك بالمحمول يثير الجدل (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل، يكشف أحد الشباب وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح، ويقوم بالإمساك بهاتفه المحمول في يده ليتصفحه ويتابع ردود تطبيق التيك توك، أثناء قرائته للقرآن، حيث كشف التطبيق ما قام به الشاب أثناء الصلاة.

شاب يؤم المصليين ويتابع التيك توك

وأشار النشطاء إلى أن الشاب الإمام، الذي يؤم المصليين، قام بفتح بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، وكان يسجل ويتابع تعليقات المتابعين له عبر التطبيق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن حكم الصلاة بالمحمول ومتابعة القراءة أحد التطبيقات في نفس وقت الصلاة؟ وهل يجوز ذلك؟"

شاب يؤم المصليين ويثير الجدل، فيتو



وانتقد إمام وخطيب مسجد الدولة الكبير بالكويت الشيخ فهد واصل المطيري، متابعة الإمام لتعليقات المتابعين أثناء إمامته للصلاة، فقال: "يصلي بالناس وبيده هاتفه يقرأ منه(لا حرج)، وفي بث تيك توك يراقبه وينظر إليه في قراءته وركوعه، بقي فقط أن يرد على التعليقات أو أن يقول العبارة الشهيرة: كبسوا وشيروا اللايف! ماذا بقي؟ وإلى أين سنصل؟ نسأل الله لنا وله الهداية وأن يبصرنا في أمور ديننا، آمين."

شاب يؤم المصليين بالمحمول يثير الجدل

كما انتقد مسعد الخالدي، رئيس مركز الذكاء الاصطناعي لاستشارات تقنية المعلومات بالكويت، الشاب الذي يؤم المصليين ويتابع الـ "تيك توك"، فقال: "إذا أصبح المحراب لهؤلاء مسرحًا، والصلاة محتوى، والخشوع استعراضًا، فبأي قلبٍ يقف العبد بين يدي الله؟! نسأل الله السلامة"

يصلي فاتح بث تيك توك 👇



تخيل يجيه أسد وهو يقرأ pic.twitter.com/epYMOoOAUk — أحمد الرحيلي (@ruhaily_a) March 9, 2025



وعلق أحد النشطاء قائلًا: " انتشرت هذه المغالطات كثيرا عندما أصبحت الناس تبحث على الصوت في قراءة القرآن لا حول ولا قوة إلا بالله.. فتنة عظيمة نحن فيها نسأل الله العفو والعافية والهداية لنا ولهم"

وعلق البلوجر السعودي أبو زيد الأزدي فقال: "صار الناس يقدّمون صاحب الصوت الجميل ويتركون أصل الإمامه وهي الفقه والورع والعبادة وهي التي تؤهل الشخص لإمامة الناس، عندما صار الناس يهتمّون للصوت زادت لديهم الاختلافات وقل لديهم فقههم في دينهم، القرآن لا يحتاج لصوت جميل كي يتم تدبره من يريد أن يتدبر سيتدبر هذا عذر واهن".

لايف صلاة التيك توك لجمع الأموال

في حين قال البلوجر محمود عزمي "ممكن نيته كويسة بشأن الايف، لكن بالنسبالي لايفات التيك توك لوحدها مشبوه وغير موفق القرار، وتشتت لنفسه أن ينظر لمحموله، لمشاهدة ما إذا كان البث توقف أو لا على أمل أن يجلب له ذلك أموال وهدايا، وهذا بالنسبة ليّ لا يرتقي لمكانة الصلاة، الشيخ عندنا يقول قبل الصلاة أعلموا أنكم بين يديّ الله!"

لايف المحمول يكشف شاب يؤم المصليين، فيتو



دار الإفتاء تحسم جدل الإمام والمحمول

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قد حسمت جدلًا أثير في العام الماضي، لإمام تصفح هاتفه المحمول أثناء صلاة الترويح، لتذكر الآيات التي تلعثم فيها، وأوضحت الإفتاء أن صلاته في هذه الحالة صحيحة، خاصة أن الهاتف المحمول به مساحة تجعل الإمام لا يقوم بتقليب الأوراق كثيرًا.

وأكدت دار الإفتاء في فتواها أنه "من أهم الأمور أنه يجب على الإمام أن يقرأ بما يحفظ مهما كان قليلًا حتى لو كان من قصار السور، وعليه أن يزيد من الحفظ حتى لا ينشغل عن الصلاة بالتقليب في الهاتف."

وأوضحت الفتوى أن "هناك كثيرًا من العلماء خاصة الشافعية فضلوا الصلاة بقصار السور، بدلًا من قراءة بعض الآيات من سورة كبيرة، فقراءة سورة قصيرة كاملة تُثاب عليها ثوابا عظيما، بينما قراءة آيات من سورة كبيرة يُثاب على كل حرف فيه بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها."

وكشفت دار الإفتاء في فتواها أن "القراءة من المصحف الشريف أولى من القراءة من الهاتف المحمول حتى لا ينقطع اتصال العبد بالصلاة؛ لأن المصحف له جلاله، والإمساك بالمصحف في حد ذاته عبادة، فضلًا عن هذا المحمول لأنه ربما يأتي هناك اتصال أثناء القراءة منه في الصلاة"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.