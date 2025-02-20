إمام مسجد يثير الجدل، ترك المصلين فجأة بعد السجود والنشطاء يسألون عن صحة الصلاة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل، لـ إمام مسجد يترك الصلاة بعد قيامه من السجود، الأمر الذي دفع النشطاء للتساؤل عن سر ترك إمام مسجد يترك الصلاة دون سبب بعد قيامه من السجود وإمامته للمصلين.

إمام مسجد يترك المصلين أثناء الصلاة فجأة

ويظهر الفيديو أحد الأئمة وهو يؤم المصلين، وعند قيامه مع المصلين للصلاة، وقيامة بالتكبير، للركعة التالية، لكنه ترك الصلاة موالمصلين مسرعَا تاركًا إمامة المصلين، ما دفع أحد المصليين للتقدم من الصفوف الخلفية لـ إكمال الصلاة بدًا من الإمام.

إمام ترك المصليين فجأة أثناء الصلاة، فيتو

أثار ترك الإمام للصلاة العديد من التساؤلات، ومنها مدي صحة الصلاة بعد ترك الإمام لإمامته المصليين فجأة، وصحة تقدم أحد المصليين لإستكمال الصلاة بدلًا من الإمام.

سر ترك الإمام للصلاة فجأة

تساءل أحد النشطاء قائلًا: " الامام قطع الصلاة بعد ما قاموا من السجود، من يفسر السبب؟..

وعلقت إحدء الناشطات قائلة: "من الامثلة على الاستخلاف في الصلاة.. لمن تسلل ابو لؤلؤة المجوسي بين الصفوف وطعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فتقدم عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه لاكمال الصلاة وهذا يدل على حرص ديننا على استمرارية الصلاة بالجماعة وعدم قطعها عند حدوث امر للإمام"

الامام قطع الصلاة بعد ما قاموا من السجود، مين يفسر السبب ؟ pic.twitter.com/iOHu5NoAFI — سـارة (@llSara_31) February 19, 2025



وعلق أحد النشطاء قائلًا: "الأسباب كثر ولم يطرأ علي إلا هذة: أولا: إذا تذكر أنه لم يتوضأ، يقطع صلاته.. ثانيًا: إذا أحس بتعب ولم يستطع أن يكمل، يقطع صلاته. ثالثًا: إذا لم يكن متعود على الأمامه وقدموه فلما تقدم لم يستطع أن يقرأ ويقال (أرتج عليه)، يقطع صلاته ويتقدم أحد المأمومين ويكمل"

وعلق البلوجر ثامر الشمري قائلًا: "أسباب كثيرة تحدث تجبر الإمام على ترك الصلاة.. الغالب يكون هدث شي عنده افسد الصلاة الامام ذهب لتجديد الوضوء.. أو يكون فقد التركيز في صلاته.. أو بكون حس بألم اجبره على ترك الصلاة.. نسأل الله الاجر له وللمصلين ولنا إن شاء الله"

استخلاف الإمام في الصلاة



وقال البلوجر عبدالقادر بن سليمان مكي الشيبي القرشي: " أتذكر أن إمام جامع الراجحي بالرياض الشيخ صالح الهبدان، تعب فانسحب للخلف، وحل محله المؤذن، في مشهد نادر حدوثه وهو يسمى الاستخلاف في الصلاة، حدث يستحق الانتشار للتعليم"

لحظة قيام الإمام من السجود، فيتو



وجاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية عن استخلاف الإمام "يقول النبي، صلى الله عليه وسلم، فيما رواه البخاري وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"، وما رواه الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ"، فإذا كان المصلي على غير طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ومن الخبث أي النجاسة، فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها.

رأي دار الإفتاة في استخلاف الإمام أثناء الصلاة

وذكرت دار الإفتاء "إذا كان الإمام على غير طهارة وتذكر وهو في الصلاة؛ فيجب عليه أن يقطع الصلاة ثم يستخلف من يكمل الصلاة، وليس على المأمومين الإعادة، بشرط أن لا يعمل عملًا من أعمال الصلاة بعد تذكره الحدث، وإلا بطلت الصلاة عليه وعليهم؛ لأنه في هذه الحالة يتعمد الصلاة بالحدث فتكون باطلة."

استخلاف الإمام لأحد المصليين، فيتو



ودليله ما روي في "الصحيحين": [أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخلف أبا بكر رضي الله عنه مرتين: مرة في مرضه، ومرة حين ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس، فحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أثناء الصلاة؛ فاستأخر أبو بكر رضي الله عنه واستخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ. "المجموع شرح المهذب"

وروى ابن عبد الهادي عن البراء بن عازب رضي الله عنه في "تنقيح تحقيق التعليق" قال: "صلَّى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بقومٍ، وليس هو على وضوءٍ، فتمَّت للقوم صلاتهم، وأعاد النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ".

ودليل عدم بطلان الصلاة على المأموم إذا نسي الإمام الحدث ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" عن سليمان بن يسار: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلامًا. فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس"، فقضى عمر رضي الله عنه الصلاة، ولم يأمر الناس بالقضاء.



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