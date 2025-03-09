ميناء دمياط يستقبل 27 ألف و500 طنًّا من القمح الروسي

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأحد استقبال خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، منها السفينة ( PANORMITIS ) والتي ترفع علم بنما القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

ويأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24953 طن تشمل: 5535 طن يوريا و6773 طن كلينكر و3645 طن أسمنت معبأ و9000 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44580 طن تشمل: 10597 طن ذرة و23091 طن قمح و610 طن خشب زان و2628 طن حديد و7044 طن خردة و610 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 738 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 208 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3456 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132806 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 96430 طنًا.

وصول السفينة ( PANORMITIS ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا



كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2454 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية وشحن 50 حاوية 20 قدم متجه الى العين السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4871 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ 48 حاوية فارغة ومملوءة و30 تريلا فارغة ومملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 1224 طن، كما قامت بتحميل 15 حاوية و22 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه ومنسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 723 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – المجر.

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