ميناء دمياط يستقبل 29315 طنا من القمح الروسي

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأربعاء عن حركة السفن والبضائع بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية

وجاء في بيان الهيئة أن الميناء استقبل 10 سفن بينما غادر 9 سفن.

تداول 35 سفينة بميناء دمياط

كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها السفينة ( MILTIADES II ) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 م وعرضها 25 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 29315 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31670 طن تشمل: 4921 طن رمل و1570 طن كسر زجاج و3045 طن أسمنت معبأ و1229 طن كلينكر و19545 طن يوريا و1360 طن بضائع عامة.

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55212 طن تشمل: 9704 طن حديد و1768 طن خردة و23952 طن قمح و350 طن سكر و560 طن فول صب و600 طن زيت طعام و18278 طن ذرة .

حركة الصادر من الحاويات بالميناء



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1139 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 584 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3906 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123064 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176901 طن.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2495 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4135 شاحنة.