وكيل التعليم بكفر الشيخ يشهد احتفالات المدارس بيوم الشهيد

تفقد الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من المدارس التي شهدت احتفالات بذكرى يوم الشهيد منها مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية بنين الدكتور أحمد حجازي مدير المدرسة وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية.

وشهد الاحتفالية التي نظمتها المدارس بعدد من الفقرات المتعددة عن الشهيد، كما شهد عروض للتلاميذ.

وأعرب الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن اعتزازه وجميع المصريين بأننا نفتخر بتضحيات ابطالنا من القوات المسلحة وما حققوه من نصر شهد به العالم أجمع، فكان مثلا يدرس في الكليات العسكرية، انتصار العزة والكرامة لكل المصريين والعرب على حد سواء، مشيدا بدور القوات المسلحة المصرية في صون مقدرات الوطن وحماية أراضيه وكذلك أجهزة الشرطة ودورها في حفظ الأمن.



جولة تفقدية للمدارس

كما أجرى الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المدارس منها مدرسة الدكتور أحمد زويل الثانوية بنين والشهيد ممدوح الصردي الرسمية للغات التابعتين لإدارة دسوق التعليمية، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية.

وحرص وكيل الوزارة على التأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية ومتابعة التقييمات، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

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