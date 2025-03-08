ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة رايو فاليكانو

تلقي نادي ريال مدريد ضربة قوية في دفاعه بعدما تغيب أحد أبرز لاعبيه عن التدريبات، اليوم السبت، قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد رايو فاليكانو.

شكوك حول جاهزية روديجر

تثير حالة المدافع الألماني أنطونيو روديجر قلق الطاقم الفني للنادي الأبيض، خاصة مع اقتراب المرحلة الأكثر حسمًا في الموسم، حيث يعاني من الإصابة بنزلة برد، وباتت مشاركته ضد رايو فاليكانو محل شك.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة متصدر جدول الترتيب، ونقطتين عن أتلتيكو الذي يحتل المركز الثاني.

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