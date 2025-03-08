حملات نظافة مكثفة وتحسين الخدمات بدسوق في كفر الشيخ

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات بمختلف الأحياء والشوارع بنطاق المركز والمدينة، وذلك في إطار توجيهات اللواء علاء عبد المعطي،محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل الميداني معهم.

رفع المخلفات من شوارع دسوق

وقال جمال ساطور، إنه قد تم رفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية على مدار اليوم مع تنفيذ أعمال النظافة الدورية لضمان عدم تراكم القمامة والحفاظ على مستوى نظافة المدينة كما تضمنت الأعمال حملات لرفع الأتربة وتحسين كفاءة مداخل المدينة، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية ورفع المتولد اليومي من المخلفات.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل في القرى والتوابع، إذ شملت الأعمال حملات نظافة ورفع المخلفات وتحسين الطرق في قرى محلة دياي وكفر مجر ومحلة أبو علي وشباس الشهداء وسنهور المدينة وشابة والعجوزين وأبو مندور وكنيسة الصرادوسي وشباس الملح وكفر العرب.

وتضمنت الجهود تسليك خطوط الصرف الصحي وخفض منسوب المياه في البيارات وصفايات الأمطار إلى جانب متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها ورفع كفاءة الإنارة العامة في مختلف القرى والتوابع.

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