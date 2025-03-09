مقتل مسجل خطر إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في قنا

لقي مسجل خطر مصرعه، بطلقات نارية، إثر تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن خلال حملة أمنية مكبرة للقبض عليه في جزيرة الدوم، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام ورجال المباحث في المديرية للقبض على مسجل خطر في جزيرة الدوم مركز أبوتشت.

وأسفرت الحملة عن مقتل “م.ص”، في الأربعينيات من عمره خلال محاولة القبض عليه بادر بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن لمحاولته الهروب فتم قتله في جزيرة الدوم مركز أبوتشت.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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