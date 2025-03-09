تعرف علي تمويلات المشروعات الزراعية والصناعية في البنك الزراعي

يتيح البنك الزراعي تمويلات عديدة لمشروعات زراعية وصناعية بما يلائم التنوع لدي العملاء، وتشمل القائمة من التمويلات المتاحة في البنك الزراعي مايلي:

أولا: تمويل مشروعات القطاع الزراعي

يتم تمويل كافة الشركات والمنشآت الكبيرة وفقًاً لتعريف البنك المركزي ( الجديدة والقائمة ) العاملة فى مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي وتشمل:

قرض الإستصلاح الزراعي

وتشمل قروض استصلاح وتجهيز وإستزراع الأراضى وتطوير نظم الري وقروض إنشاء وتشغيل الانفاق الخندقية والصوب الزراعية وقروض حفر الآبار الجوفية والميكنة الزراعية وغيرها.

قرض الإنتاج الزراعي

وتشمل قروض الإنتاج النباتي لخدمة وزراعة المحاصيل البستانية (الفواكه والخضراوات) وقروض الإنتاج النباتي لخدمة وزراعة المحاصيل الطبية والعطرية ونباتات الزينة

قروض الثروة الحيوانية

وتشمل منح قروض لتربية وتسمين الماشية والحلابات وشراء وتسمين العجول البتلو وغيرها من مشروعات تصنيع المنتجات الحيوانية والمناحل

قروض الثروة الداجنة

وتشمل منح قروض إنشاء وتطوير وتشغيل مزارع الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها

قروض الثروة السمكية

وتشمل منح قروض إنشاء وتطوير وتشغيل مزارع الإنتاج السمكي والأنشطة المرتبطة بها

ثانيا: تمويل العمليات الإستيرادية الخارجية

وتشمل تمويل كافة عمليات الإستيراد من الخارج مثل:

إستيراد الخامات اللازمة لعملية التصنيع

إستيراد الألات ومعدات الأنتاج

ثالثا: تمويل العمليات التصديرية

وتشمل:

شراء وتجهيز وتصنيع وتعبئة البضائع قبل الشحن

توفير خدمات تمويل الصادرات للمصدرين في مختلف مراحل التصدير.

رابعا: تمويل الانشطة الصناعية بالمصانع

وتشمل:تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج

خامسًا : الاقراض مقابل رهن الودائع أو الحسابات الجارية ذات الأرصدة الدائنة.

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة للتمويل من البنك الزراعي مايلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الاخيرة.

دراسة جدوي للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

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