برامج رمضان 2025، تعرف علي خريطة شاشة "هي"

برامج رمضان 2025، تعرض شاشة هي خلال الشهر الكريم لعام 2025، عددا من البرامج الترفيهية والأسرية، بالإضافة إلي عدد أخر من برامج الطفل.

برامج رمضان 2025

ومن أبرز هذه البرامج برنامج الأوضة الضلمة مع إنجي هشام وبرنامج حماتي وزوجتي مع فرح شعبان، بالإضافة إلي برنامج دايما عامر والتي تقدمه دعاء عامر، بالإضافة إلي برنامج ماما في المطبخ مع عزة جلال.

كما تعرض شاشة هي أيضا خلال شهر رمضان 2025 برنامج الأطفال الشهير بوجي وطمطم وبرنامج أنا والنجوم مع نيفن ابو شالة وبرنامج ست الحبايب والتي تقدمه هالة فهمي.

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