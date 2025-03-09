بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز ببني سويف الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للمواطنين بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 9 /3 /2025، وحتى يوم الخميس 20 /3 /2025، في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وشدد وزير الإسكان على مواصلة تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالمدينة وفق الجداول الزمنية المقررة، ومراعاة المواصفات القياسية والجودة في تنفيذ المشروعات.

وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3 بالحي الثالث، القطع من 365: 400، يوم الأحد 9 /3 /2025، والقطع من 401: 430، يوم الإثنين 10 /3 /2025، والقطع من 431: 460، يوم الثلاثاء 11 /3 /2025، والقطع من 461: 490، يوم الأربعاء 12 /3 /2025.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 490: 520، يوم الأحد 16 /3 /2025، والقطع من 521: 550، يوم الإثنين 17 /3 /2025، والقطع من 551: 592، يوم الثلاثاء 18 /3 /2025، وتم تخصيص يومي الأربعاء 19 /3 /2025، والخميس 20 /3 /2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

والتقي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤولي الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، لمناقشة التعاون بشأن تعظيم الاستفادة من الإعلانات على الطرق والمحاور بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تهدف إلى تنظيم وتنمية قطاع الإعلانات بالمدن الجديدة، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.

ونوه الوزير بأنه تم إجراء الحصر المكاني لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من الرصد المكاني لجميع الإعلانات داخل المدن الجديدة، ويتم التعامل مع الإعلانات المخالفة.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون والجهود المبذولة من قبل الشركة في تنظيم إعلانات الطرق بعدد من المدن الجديدة، كما تم عرض تقرير خاص بأعمال الشركة في هذا الشأن والتخطيط للإعلانات بالمحاور والطرق بتلك المدن بهدف الاستفادة وتعظيم الموارد بها، بجانب مناقشة أنماط الإعلانات التي تتناسب مع الطرق ومراعاة كافة التصميمات.

وعقد وزير الإسكان اجتماعًا، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي تتولى تنفيذها شركة أبناء حسن علام، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الشركة.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الممشى السياحي بالكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، والذي يعد من أبرز المعالم الترفيهية في المدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات الممشى، والذي يمتد بطول 4.2 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط، ويهدف إلى توفير بيئة ترفيهية متكاملة لسكان المدينة وزوارها، ويتميز بتوفير مسارات مخصصة للمشاة، وأخرى للجري وركوب الدراجات، مما يجعله وجهة مثالية لممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة.

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