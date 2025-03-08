إنهاء أعمال الإصلاح لخط الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنهاء أعمال الإصلاح لخط الصرف الصحي قطر( 1800مم) خرسانة مسلحة الخط الرئيسي لتجميع مياه صرف صحى المدينة ونقلها الى محطة المعالجة الرئيسية بالمدينة ( أورسكواليا ) ليتم معالجتها وإعادة ضخها مرة أخرى عن طرق خطى معالجة قطر 100مم وقطر 1500مم لاستخدامها لرى المسطحات الخضراء بالمدينة.

وقال المهندس عبد الرؤوف الغيطي انه حدث كسر مفاجىء بالخط الرئيسي الناقل لمياه صرف صحى المدينة الى محطة المعالجة بطريق العين السخنة ( أورسكواليا ) قطر الخط 1800مم خرسانة مسلحة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة

وذلك لدراسة الأمر ووضع حلول للإصلاح دون اللجوء لقطع المياه.

أضاف أن تنفيذ عملية الإصلاح كانت تستلزم قطع المياه (نهائيًا ) عن المدينة بأكملها لمدة لا تقل عن 48 ساعة لتخفيف المياه عن الخط ليتمكن الجهاز من الإصلاح، واتخذت اللجنة قرارًا بضرورة عدم قطع المياه للإصلاح والبحث عن الحلول البديلة، وعليه تم دراسة الأمر جيدًا وإتخذت اللجنة قرار بتنفيذ خط مناورة قطر( 1500مم ) بطول ( 400م.ط ) يربط بين خط الانحدار الرئيسي قطر( 1800مم) المكسورالمغذى للمحطة الرئيسية ( أورسكواليا )، وخط انحدار محطة المعالجة الجاري رفع كفائتها ( حسن علام ) الأمر الذي يتيح لفريق الإصلاح تنفيذ المناورة اللازمة ونقل تصرفات مياه صرف خط الإنحدار الرئيسي قطر 1800مم المكسور إلى الخط البديل إن طريق غرفة التجميع الموجودة بين المحطتين.تم تنفيذ الخط البديل قطر ( 1500مم ) خرسانة مسلحة بطول ( 400م.ط ) حتى غرفة التجميع الموجودة بين المحطتين وصولًا الى محطة المعالجة الرئيسية ( أورسكواليا ).

أضاف تم العمل على مدار الساعة بدون توقف حيث تم تنفيذ ( غرفة محابس رئيسية – عدد 2 محبس قطر 1500 سكينة )- وتم الانتهاء من أعمال الربط وتم التشغيل عن طريق عمل مناورة بين الخطين ( 1800مم – 1500مم ) ونقل مياة الصرف الصحى إلى محطة المعالجة الرئيسية ( أورسكواليا ) ولتخفيف الضغوط على الخط 1800مم المطلوب إصلاحه.

وأكد على أنه تم البدء فى عملية الاصلاح وتم الانتهاء منها خلال 24 ساعة وتم العمل خارج أوقات الذروة حيث تم تركيب عدد ( 4) مواسير من الخرسانة المسلحة بطول حوالي 24 مترا، تم الانتهاء من عملية الإصلاح اليوم بتاريخ 8/3/2025 بدون التأثير على أعمال محطات المياه والصرف بالمدينة

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