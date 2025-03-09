الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا للقمة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلي، ومن المنتظر أن يؤدي الفريق مرانه ثم ينتظم في معسكر مغلق.

راحة للاعبي الزمالك

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمس السبت على راحة من تدريبات الفريق بقرار من الجهاز الفني  بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس السبت، عقب مواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد استعدادًا لـمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر

وتأهل نادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على  فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة  كأس مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع الزمالك في إحراز هدف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وسجب  دونجا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5، بعد عرضية من أحمد السيد زيزو، استقبلها برأسية سكنت شباك مرمي مودرن سبورت.

وسجل معتز زدام هدف فريق مودرن سبورت في الدقيقة 51. 

وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدفا ثانيا لنادي الزمالك مع بداية الشوط الإضافي الثاني مع الدقيقة 106.

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