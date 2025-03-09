الأحد 09 مارس 2025
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سياسة

النواب يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن أداء الحكومة للجان المختصة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة.

تقاريرا أداء الحكومة تصل البرلمان

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذه التقارير تتضمن معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة.

التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها

وأشار رئيس النواب، إلى أن هذا يأتي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسمهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

التزام رئيس مجلس الوزراء بإرسال معدلات الأداء 

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير  للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية

ووافق المجلس على تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية لكل لجنة بين أعضائها لدراسة وتحليل ما يدخل في اختصاصها من هذه التقارير، وإعداد مذكرة في شأنها تتضمن بيانًا بما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الربع الأول من العام الأول من برنامج الحكومة، ونسب الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وما قد يترآى للجنة من ملاحظات أو استفسارات أو توصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي والتغلب على أية عقبات قد تحول دون تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه المجلس في يوليو الماضي، لعرض هذه المذكرات على مكتب المجلس للنظر فيها.

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