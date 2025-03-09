الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع مسن سقط من الطابق الرابع بالمطرية

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كشفت تحقيقات نيابة المطرية حول مصرع مسن خمسيني عقب سقوطه من الطابق الرابع أنه لا توجد شبهة وأن المتوفي صاحب تاريخ مرضي.  

واستمعت النيابة إلى أقوال أهل المتوفي الذين أكدوا أنه كان يعاني مرض ضعف الأعصاب" الرعاش" وخرج لشرفة منزله قبل الإفطار فاختل توازنه وسقط إلى أسفل.

وأضاف أهل المتوفي، أنه سبق له السقوط مرتين؛ المرة الأولى كانت من أعلى العقار، والمرة الثانية من الطابق الثاني وأنقذوه في المرتين.

وفاة مسن بالمطرية

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى إشارة من المستشفى التعليمي أفادت باستقبال مسن خمسيني مصابا بكسور وسحجات وتوفي فور وصوله متأثرا بالإصابات التي لحقت به بعد سقوط من علو، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين من سقوط مسن خمسيني من الطابق الرابع بأحد عقارات بمنطقة المطرية وإصابته بكسور وسحجات متفرقة ووفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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