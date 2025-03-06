الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

قرارات النيابة في مصرع مسن سقط من علو بالمطرية

اسعاف
اسعاف

صرحت  نيابة المطرية بدفن جثة مسن خمسيني لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أهل المتوفي الذين أكدوا أنه كان يعاني مرض ضعف الأعصاب" الرعاش" وخرج لشرفة منزله قبل الإفطار فاختل توازنه وسقط الي أسفل.

وأضاف أهل المتوفي، أنه سبق له السقوط مرتين؛ المرة الأولى كانت من أعلى العقار، والمرة الثانية من الطابق الثاني وأنقذوه في المرتين.

وفاة مسن بالمطرية

تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة إشارة من المستشفى التعليمي أفادت باستقبال مسن خمسيني مصابا بكسور وسحجات وتوفى فور وصوله متأثرا بالإصابات التي لحقت به بعد سقوط من علو.، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين من سقوط مسن خمسيني من الطابق الرابع بأحد عقارات بمنطقة المطرية وإصابته بكسور وسحجات متفرقة ووفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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