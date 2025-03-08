السبت 08 مارس 2025
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق أتوبيس متهم بالسير عكس الاتجاه في مدينة نصر

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق أتوبيس متهم بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر للطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه لإجراء تحليل مخدرات له لبيان هل يتعاطى مواد مخدرة من عدمه. 

وكانت أجهزة الأمن، تتابع ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد "أتوبيس نقل جماعي" بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الأتوبيس وقائده سائق "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر مدينة نصر

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