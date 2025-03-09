الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

عامل متهم بالاستيلاء على مدخل عقار في الزيتون

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استجوبت نيابة الزيتون عامل بتهمة الاستيلاء على مدخل أحد العقارات بمنطقة الزيتون، وتأجيره للباعة بدائرة القسم. 

وقال المتهم إنه استولي على المدخل بوضع اليد وكان يتشاجر مع أي شخص يطلب منه الرحيل.


وأضاف المتهم أنه أجر المكان للباعة لفرش بضاعتهم وحوله إلى سوق، وكان يؤجر الفرش الواحد ب 2000 جنيه شهريا ولا يعطي المالك شيئا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بتأجير كل من المدخل والرصيف الخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون للباعة لافتراشه نظير مبلغ مالى، وقيامه بسرقة المياه واستخدامها لغسل الدراجات النارية.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الزيتون أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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