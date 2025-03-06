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حوادث

حبس عامل بتهمة الاستيلاء على مدخل عقار في الزيتون

حبس عامل، فيتو
حبس عامل، فيتو

 أمرت نيابة الزيتون بحبس عامل بتهمة الاستيلاء على مدخل أحد العقارات بمنطقة الزيتون، وتأجيره للباعة بدائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بتأجير كل من المدخل والرصيف الخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون للباعة لافتراشه نظير مبلغ مالى، وقيامه بسرقة المياه واستخدامها لغسل الدراجات النارية.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الزيتون مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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