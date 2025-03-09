الرقابة على الصادرات: اعتماد وحدة اختبار الكفاءة الفنية التابعة للهيئة من "إيجاك"

أعلن المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،عن اعتماد وحدة اختبار الكفاءة الفنية التابعة للهيئة (PT) من المجلس القومي للاعتماد" إيجاك" في مجموعة من اختبارات:الكفاءة الفنية الكيميائية للسبائك المعدنية، المنسوجات، الجلود، الأغذية، والأعلاف.



ضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك المصري

وقال: إن هذا الاعتماد يأتي تأكيدًا على التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك المصري.

وأوضحت الدكتورة سحر شافعي رئيس وحدة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات (PT) بأن الوحدة تقدم خدماتها في مجال كيمياء الغذاء والاختبارات الكيميائية للمواد والسبائك المعدنية واختبارات المستهلك والاختبارات البيئية والكهربائية.

وأشارت إلى أن اختبارات الكفاءة الفنية واحدة من أهم متطلبات المعامل التي تسعى للاعتماد والمعامل المعتمدة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025 وذلك للتحقق من أداء المعامل المعتمدة وضمان جودة النتائج المعملية.

امتداد عالمي

وتعمل الوحدة في مجالات كيمياء الغذاء والاختبارات الكيميائية واختبارات سلامة المستهلك، بمشاركة معامل الهيئة بفروعها المختلفة وعدد من المعامل التابعة لجهات حكومية بوزارات أخرى وشركات القطاع الخاص داخل مصر وخارجها من مختلف دول العالم مثل (السعودية وتونس والإمارات والأردن والصين).

مجالات جديدة قريبًا

كما أن الوحدة بصدد التحضير لمجالات أخرى أبرزها:

الألوان الصناعية في المشروبات.

العناصر الثقيلة في المياه والأغذية.

السموم الفطرية في الألبان.

صبغات السودان في الصوصات الحارة.

العناصر الثقيلة في الأغذية.



والجدير بالذكر أنه قد افتتح الوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وحدة الاختبارات الفنية (PT) فى 20 يوليو 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.