الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

5 خدمات يقدمها الصراف الآلي ATM في بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

 حدد  بنك القاهرة  عددا من الخدمات يتم تقديمها من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنك ATM.

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه ما يلي:

١_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM

٢_ السحب النقدي والإيداع

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان،.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

تلقى مسئولو الصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤالا حول هل هناك رسوم يسددها العميل حال غلق الحساب الجاري في البنك.

وقال مسئولو بنك القاهرة إنه لا توجد رسوم مقابل غلق الحساب ولكن  لابد من توجه العميل للفرع لاتخاذ اللازم نحو إتمام إجراءات الغلق للحسابات.

كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى المفترض وجوده في الحساب الجاري ضمانا للإعفاء من الرسوم الشهرية للعملاء. 

وأوضح بنك القاهرة أن الحد الأدنى للرصيد المتبقي في حساب الجاري لابد ألا يقل عن  1500 جم وتصل عمولة تجاوز أدنى رصيد  75 جنيها شهريا.

 

مستندات بطاقة ميزة 

 يقدم بنك القاهرة خدمات متنوعة للعملاء ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما بدون اسم.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة لبطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي:

  • استيفاء بطاقة الرقم القومي سارية / جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي / بطاقة عسكرية تحتوي على الرقم القومي.
  • مصاريف إصدار البطاقة: 50 جم

وتشمل خصائص البطاقة من بنك القاهرة ما يلي: 

"تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفاء المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدء ًا من ١٠ سنوات وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السحب النقدي المحفظة الإلكترونية بطاقات الائتمان بطاقة ميزة من بنك القاهرة بطاقة ميزة فروع بنك القاھرة ماكينات الصراف الآلي موقع التواصل الإجتماعى الايداع بدون بطاقة

مواد متعلقة

تفاصيل شهادة شركتي في بنك مصر

محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر بمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا

تفاصيل قرض "التروسيكل" من البنك الزراعي

8 خدمات من بنك القاهرة في يوم المرأة العالمي

تعرف على خدمات محفظة البنك الأهلي فون كاش

كل ما تريد معرفته عن البطاقات الائتمانية الإسلامية "كنانة" في بنك مصر

موعد السداد لرصيد فيزا المشتريات شهريا في بنك القاهرة

تخطى 440 مليون مشاهدة على المنصات، بنك مصر يتصدر المشهد الرمضاني 2025 بإعلان "مذهل.. مدهش"

ads

الأكثر قراءة

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

السيسي: في يوم الشهيد نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

منوعات

المزيد

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يستعرض قصص اليهود في نقض العهود مع الرسول (فيديو)

تلاوة عذبة للقارئ الشيخ كارم الحريري من سورة الأعراف (فيديو)

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

المزيد
الجريدة الرسمية