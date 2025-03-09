5 خدمات يقدمها الصراف الآلي ATM في بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة عددا من الخدمات يتم تقديمها من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنك ATM.

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه ما يلي:

١_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM

٢_ السحب النقدي والإيداع

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان،.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

تلقى مسئولو الصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤالا حول هل هناك رسوم يسددها العميل حال غلق الحساب الجاري في البنك.

وقال مسئولو بنك القاهرة إنه لا توجد رسوم مقابل غلق الحساب ولكن لابد من توجه العميل للفرع لاتخاذ اللازم نحو إتمام إجراءات الغلق للحسابات.

كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى المفترض وجوده في الحساب الجاري ضمانا للإعفاء من الرسوم الشهرية للعملاء.

وأوضح بنك القاهرة أن الحد الأدنى للرصيد المتبقي في حساب الجاري لابد ألا يقل عن 1500 جم وتصل عمولة تجاوز أدنى رصيد 75 جنيها شهريا.

مستندات بطاقة ميزة

يقدم بنك القاهرة خدمات متنوعة للعملاء ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما بدون اسم.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة لبطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي:

استيفاء بطاقة الرقم القومي سارية / جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي / بطاقة عسكرية تحتوي على الرقم القومي.

مصاريف إصدار البطاقة: 50 جم

وتشمل خصائص البطاقة من بنك القاهرة ما يلي:

"تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفاء المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدء ًا من ١٠ سنوات وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

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