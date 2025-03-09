الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

التحقيقات تكشف لا شبهة جنائية في حريق شقة بعين شمس

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس حول حريق نشب داخل شقة سكنية بعين شمس عقب تناول الإفطار اول أمس الجمعة أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران. 

ودلت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة


وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من أحد العقارات بمنطقة عين شمس.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 7 والمكون من 7 أدوار، وحاصرت القوات مصدر النيران ونقل 3 حالات اختناق إلى مستشفى عين شمس العام للعلاج.

وفحص فريق من المعمل الجنائي  فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات الحماية المدنية عين شمس

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