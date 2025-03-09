الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 189 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن، بهدف السيطرة علي ما يطرح للاستهلاك، ومنع تداول السلع المهربة أو مجهولة المصدر، شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين.

نتائج  الحملة على الأسواق

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير. 189 مخالفة متنوعة، منها 55 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و134 مخالفة تموينية متنوعة  في قطاعي الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات الي الجهات الامنية، لاحالتها الي النيابات المختصة، لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي سيارة ربع نقل محملة طنين جبنه مجهولة المصدر، كما تم التحفظ علي 50 شكارة سميد بإجمالي 2500 كيلو بدون فواتير أو إذن شحن تدل على المصدر، وطن ونصف اسمده زراعيه خاصه بوزارة الزراعة، و30 شيكارة نترات نشادر 33.5  % ازوت، قبل تهريبها خارج المحافظة، و13120 صاروخ وشمروخ مختلف الأنواع، و10 شكائر دقيق بلدي من المخصص للمخابز زنة الواحدة ٥٠ كيلو جرام، قبل بيعهم في السوق السوداء.

الكيلو بـ 110 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الأحد 9-3-2025 في الفيوم

تموين الفيوم: تحرير 83 مخالفة في حملة على الأسواق والمحال التجارية

وتحفظت الحملة أيضا على 890 عبوة سلع غذائية ومشروبات غازية  منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و108 علبة جبنه منتهي الصلاحية،  32 كيس مكرونة محظور تداولها خارج البطاقات التموينية، وكمية من السجائر تباع بأزيد من السعر الرسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية البطاقات التموينية التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الصحة والطب البيطرى بمحافظة الفيوم جهاز حماية المستهلك غير صالحة للإستهلاك مباحث التموين محافظة الفيوم محطات الوقود مخالفة تموينية متنوعة

مواد متعلقة

الكيلو بـ 110 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الأحد 9-3-2025 في الفيوم

ضبط 13 ألف صاروخ بحوزة تاجر ألعاب نارية في الفيوم

تموين الفيوم: تحرير 83 مخالفة في حملة على الأسواق والمحال التجارية

تموين الفيوم يشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ويحرر 304 مخالفات
ads

الأكثر قراءة

قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مرموق

إيلون ماسك: ستارلينك العمود الفقري لأوكرانيا وإيقافها سيدمر كييف بالكامل

ربة منزل تطعن شقيق زوجها بمقص في سوهاج

درجات الحرارة اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 9 مارس 2025 في مصر

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 9 مارس 2025

فاز بمسابقة حفظ القرآن، من هو محمد حسن "الطالب الكفيف" بعد إمامته المصلين في الجامع الأزهر

منوعات

المزيد

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

اليونسكو تحذر: دولة واحدة في العالم تمنع الفتيات من الذهاب للمدارس

نشطاء مؤيدون لأوكرانيا يطاردون نائب الرئيس الأمريكي ويثيرون الرعب في قلب ابنته

الآلاف يشاركون في مظاهرات يوم المرأة العالمي بفرنسا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم السبت 8/3/2025

أسعار السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الصاغ علوي ينضم لعصابة الأشقياء لإنقاذ المقبرة في الحلقة الـ 8 من مسلسل النص (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مرموق

9 رمضان عام 297هـ، وفاة أبو بكر محمد بن داود مؤسس المذهب الظاهري

المزيد
الجريدة الرسمية