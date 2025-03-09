تحرير 189 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن، بهدف السيطرة علي ما يطرح للاستهلاك، ومنع تداول السلع المهربة أو مجهولة المصدر، شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير. 189 مخالفة متنوعة، منها 55 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و134 مخالفة تموينية متنوعة في قطاعي الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات الي الجهات الامنية، لاحالتها الي النيابات المختصة، لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي سيارة ربع نقل محملة طنين جبنه مجهولة المصدر، كما تم التحفظ علي 50 شكارة سميد بإجمالي 2500 كيلو بدون فواتير أو إذن شحن تدل على المصدر، وطن ونصف اسمده زراعيه خاصه بوزارة الزراعة، و30 شيكارة نترات نشادر 33.5 % ازوت، قبل تهريبها خارج المحافظة، و13120 صاروخ وشمروخ مختلف الأنواع، و10 شكائر دقيق بلدي من المخصص للمخابز زنة الواحدة ٥٠ كيلو جرام، قبل بيعهم في السوق السوداء.

وتحفظت الحملة أيضا على 890 عبوة سلع غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و108 علبة جبنه منتهي الصلاحية، 32 كيس مكرونة محظور تداولها خارج البطاقات التموينية، وكمية من السجائر تباع بأزيد من السعر الرسمي.

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