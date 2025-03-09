تفاصيل مسابقة وظائف النقل.. بدء التقديم اليوم إلكترونيًّا.. ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا «أبرز الشروط».. وهذه أهم النصائح للمتقدمين

بدأ موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف في وزارة النقل ويزداد البحث حول، خطوات ورابط التقديم والأوراق والشروط المطلوبة.

وأعلن الجهاز عن حاجة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل لتعيين (5) في وظيفة مهندس أعمال مدنية ثالث، و(1) في وظيفة مهندس سلامة سفن ثالث، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةعن حاجة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل لتعيين (5) في وظيفة مهندس أعمال مدنية ثالث، وعدد (1) في وظيفة مهندس سلامة سفن ثالث، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 9 مارس 2025 حتى 22 مارس.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

وتضمنت الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، شملت الشروط ما يلي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.

ـ بكالوريس هندسة بحرية بناء وعمارة سفن

ـ مؤهل هندسى عال تخصص مدنى

ـ لا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة

أما المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن عنها شملت ما يلي:

ـ الصورة الشخصية

ـ بطاقة الرقم القومي

ـ المؤهل الدراسي

ـ المؤهل الأعلى إن وجد

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

ـ كارنيه نقابة المهندسين

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

ـ إيصال الإيداع البنكي

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وعن الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، تضمنت شروط التقديم لتلك الوظائف ما يلي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 عاما

-مؤهل عال في الحاسبات والمعلومات

ـ مؤهل عالي متخصص فى مجال الحاسبات والمعلومات وما يعادله

ـ ألا يقل عن جيد

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وعن المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن تضمنت ما يلي:

ـ الصورة الشخصية

ـ بطاقة الرقم القومي

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

ـ المؤهل الدراسي

ـ المؤهل الأعلى إن وجد

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

ـ إيصال الإيداع البنكي

خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

ولمعرفة خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

ورصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المسابقة الماضية قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الإنترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلًا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض.

أسباب رفض أوراق التقديم

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات.

وتنوعت أسباب رفض الأوراق ما بين عدم مناسبة المؤهل، وعدم مطابقة المستندات لشروط الإعلان، وعدم ملاءمة التقدير الحاصل عليه المتقدم للشروط وعدم مطابقة الرقم القومي مع الرقم المسجل بالطلب وعدم مطابقة محل الإقامة المثبت بالرقم القومي مع المحافظة التي تم التقديم لها وعدم مطابقة السن.

نصائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة تعليمات أثناء التقديم تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

ويلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

ويرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

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