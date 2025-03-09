الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

الأهلي ينقل مرانه إلى مدينة نصر استعدادًا لخوض القمة 130

مران الأهلي
مران الأهلي

الدوري المصري، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نقل مران الفريق بداية من اليوم إلى ملاعب النادي بفرع مدينة نصر استعدادا لخوض القمة 130 أمام الزمالك، حيث تقرر إقامة مران اليوم وغدا في فرع النادي بمدينة نصر بدلا من ملعب النادي بالتتش. 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم معسكر القمة استعدادا لمواجهة الزمالك بعد غد الثلاثاء، حيث يتجمع الفريق في فندق الإقامة قبل الإفطار استعدادا للدخول في معسكر مغلق الليلة. 

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين  الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي لاعبيه في مران قوي أمس بعد انتهاء الراحة سلبية من التدريبات والتي حصل عليها الفريق لمدة يومين. 

 

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري 

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

  • الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس  ٩.٣٠ مساء
  • الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء
  • الأهلي وبتروجيت  الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء
  • الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء
  • الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء
  • الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو  ٤ مساء
  • الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء
  • الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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