منتخب مصر يواجه اليوم جنوب أفريقيا في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين

يلتقي منتخب مصر للمحليين، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في لقاء الإياب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين 2025، المقرر انطلاق فعالياتها في أغسطس المقبل في ثلاث دول هي كينيا وتنزانيا وأوغندا

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا الأحد الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

كيف يتأهل منتخب مصر للمرحلة النهائية؟

ويحتاج منتخب مصر للمحليين في لقاء الليلة لتحقيق الفوز على جنوب إفريقيا بأي نتيجة، كما يكفيه التعادل السلبي من أجل حجز بطاقة التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات، حيث يواجه حال تأهله الفائز من جزر القمر ومالاوي.

واختتم منتخب مصر أمس السبت، استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا، حيث خاض مرانا خفيفا على ستاد هيئة قناة السويس، تحت قيادة مديره الفني وائل رياض

موعد مباراة منتخب المحليين أمام جنوب أفريقيا

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب أفريقيا في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، على ستاد هيئة قناة السويس، وتنقلها شبكة أون سبورت على الهواء مباشرة.

وائل رياض المدير الفني لمنتخب المحليين، فيتو

وائل رياض يؤكد أهمية المباراة

وأكد وائل رياض المدير الفني للفريق أهمية المباراة أمام المنتخب الجنوب أفريقي، وأن منتخب المحليين قادر على حسم التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

وأشاد المدير الفني بعناصر المنتخب والروح التي يتمتع بها اللاعبون والأداء المميز الذي ظهروا عليه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لاعبو منتخب المحليين يتعهدون بالفوز على جنوب أفريقيا

ومن جانبهم، تعهد لاعبو منتخب المحليين بتخطي جنوب أفريقيا في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

موعد مباراتي المرحلة النهائية من التصفيات

ويُذكر أن الفائز من مجموع مباراتي مصر وجنوب أفريقيا يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات، على أن يُقام لقاء الذهاب في أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب في أحد أيام 10 أو 11 أو 12 من الشهر نفسه.

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