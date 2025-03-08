السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصر بالأحمر وجنوب إفريقيا بالأصفر في إياب تصفيات المحليين

منتخب المحليين،فيتو
منتخب المحليين،فيتو

منتخب المحليين، أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام جنوب إفريقيا في إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين عن ارتداء المنتخب المصري عن القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما منتخب الضيوف سيرتدي القميص الأصفر والشورت الأخضر والشراب الأصفر.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة غدا الأحد على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الساعة 9:30.

وحضر الاجتماع الفني للمواجهة التي تقام غدًا الأحد علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر للمحليين ومحمد عيد مسئول المهمات.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في جنوب أفريقيا.

 

ويختتم منتخب للمحليين اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا في إياب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا في شهر أغسطس المقبل. 

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر للمحليين مرانًا خفيفًا على ملعب إستاد هيئة قناة السويس، تحت قيادة مديره الفني وائل رياض.

 

منتخب مصر يؤدي مرانه الرئيسي

أدى المنتخب الوطني للمحليين تحت قيادة الكابتن وائل رياض المدير الفني للفريق مرانه الرئيسي على إستاد هيئة قناة السويس استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا المقررة غدًا الأحد في لقاء الإياب ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

 

وائل رياض يؤكد أهمية المباراة

وأكد وائل رياض المدير الفني للفريق أهمية المباراة أمام المنتخب الجنوب إفريقي، وأن منتخب المحليين قادر على حسم التأهل للدور التالي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

مران منتخب المحليين، فيتو
مران منتخب المحليين، فيتو

وأشاد المدير الفني بعناصر المنتخب والروح التي يتمتع بها اللاعبون والأداء المميز الذي ظهروا عليه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

لاعبو منتخب المحليين يتعهدون بالفوز على جنوب إفريقيا

ومن جانبهم، تعهد لاعبو منتخب المحليين بتخطي جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

ويُذكر أن الفائز من مجموع مباراتي مصر وجنوب إفريقيا يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات، على أن يُقام لقاء الذهاب في أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب في أحد أيام 10 أو 11 أو 12 من الشهر نفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب المحليين منتخب مصر وائل رياض منتخب مصر للمحليين كاس الامم الافريقية للمحليين

مواد متعلقة

استمرار التعادل السلبي بين مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست بعد مرور 60 دقيقة

مانشستر سيتي يفشل في اختراق دفاع نوتنجهام فورست بالشوط الأول

30 دقيقة هادئة بين مانشستر سيتى ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست بعد مرور 15 دقيقة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

اتحاد الكرة: حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

القمة 130 تؤجل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، وهذا الموعد النهائي

ads

الأكثر قراءة

مدير مكتبة الإسكندرية يطلق ليالى المقامات الروحية ببيت السنارى

كلها أيام وتنطلق حرب كبرى، توفيق عكاشة: إعادة سيناريو البوسنة والهرسك في سوريا و3 دول أخرى قادمة

مجدي الهواري في منشور مثير للجدل: «متصدقش إن مسلسلك ناجح.. احنا دفنينه سوا»

الموت يفجع الفنان تامر هجرس

الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يسجل هدفا قاتلا في شباك السيتي بالدقيقة 84

مئات القتلى بينهم أطفال ونساء، المرصد السوري يكشف تفاصيل مذابح الساحل

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

منوعات

المزيد

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار اسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طالب يسأل: ليه فيه أوقات مينفعش الصلاة فيها؟ علي جمعة يكشف السبب

معجزات الرسول، دفاع الله عن النبي وحمايته

طالب: ليه ربنا عظَّم قدر السجود؟ رد هام من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية