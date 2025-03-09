مقتل 3 حوثيين في تعز وإحباط هجمات بمأرب اليمنية

قتل ثلاثة من عناصر جماعة الحوثي، مساء السبت، في إحدى جبهات محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، في بيان، إن ثلاثة من عناصر جماعة الحوثي قتلوا في كمين محكم لقوات الجيش بالجبهة الغربية لتعز.

وأشار إلى أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لمقاتلي جماعة الحوثي في الجبهة الغربية لتعز.

كما تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني وجماعة الحوثي بعدد من جبهات القتال بمحافظة مأرب شمال شرق صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية وبين جماعة الحوثي في جبهات جنوب وشمال وغرب محافظة مأرب، حيث استخدم خلالها مختلف أنواع الأسلحة.

وأضافت المصادر أن قتلى وجرحى من الحوثيين والقوات الحكومية، سقطوا خلال المواجهات العنيفة بين الجانبين.

وذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن القوات الحكومية أحبطت عدة محاولات عدائية لجماعة الحوثي، في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، تزامنًا مع الرد على مصادر نيران معادية للجماعة بعدّة جبهات.

وأضاف إن قوات الجيش تصدت لمحاولة تسلل لجماعة الحوثي في قطاع البلق، بعد رصد وتعقب لعناصر الجماعة، واستهدافها بالنيران المناسبة لتلوذ بالفرار، مشيرا لتكبيد الجماعة عددًا من القتلى والجرحى، بالإضافة لتدمير عدد من آلياتها.

ولفت إلى أن مواجهات عنيفة شهدها قطاع الأعيرف، جنوب مأرب، عقب استهداف مواقع القوات الحكومية بالمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر القوات الحكومية.

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