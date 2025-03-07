عبد الملك الحوثي يمهل العدو الإسرائيلي 4 أيام للالتزام بالاتفاق مع حماس قبل استئناف العمليات

هدد زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الجمعة، باستئناف العمليات البحرية ضد إسرائيل إذا استمرت بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

الحوثي يهدد باستئناف العمليات ضد إسرائيل

وقال عبد الملك الحوثي في كلمة له: "نظرًا لتطورات الأوضاع في فلسطين والتصعيد الأخير من قبل العدو الإسرائيلي لا بد لنا من إعلان موقف".

وأضاف عبد الملك الحوثي: "في مسار تنفيذ الاتفاق في غزة كان من الواضح أن العدو الإسرائيلي يماطل في الوفاء بالتزاماته ولا سيما ما يتعلق منها بالملف الإنساني".

وتابع: "الإخوة في حركة حماس حرصوا على الوفاء بالتزاماتهم بشكل كامل فيما عليهم في الاتفاق وكان هذا واضحًا من جانبهم والعدو الإسرائيلي تنصل من الوفاء بالالتزامات أولًا فيما يتعلق بالملف الإنساني الذي فيه استحقاقات إنسانية".

عبد الملك الحوثي يمهل العدو 4 أيام قبل استئناف العمليات

وأضاف عبد الملك الحوثي: "سنعطي مهلة 4 أيام وهذه مهلة للوسطاء فيما يبذلونه من جهود إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد الأربعة الأيام في منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمر في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الدواء إلى قطاع غزة فإننا سنعود إلى استئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الاسرائيلي. كلامنا واضح ونقابل الحصار بالحصار".

وعلى إثر انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، قررت الأخيرة إغلاق جميع معابر غزة، ومنع إدخال المساعدات والوقود، وهو ما خلق أزمة إنسانية في القطاع.

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