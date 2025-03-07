الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

فقدان 180 شخصا إثر غرق 4 قوارب قبالة اليمن وجيبوتي

قوارب مهاجرين، فيتو
قوارب مهاجرين، فيتو

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، بفقدان 180 شخصا إثر غرق 4 قوارب تقل مهاجرين قبالة اليمن وجيبوتي.

فقدان 180 شخصا إثر غرق 4 قوارب قبالة اليمن وجيبوتي


وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه: "أصبح أكثر من 180 شخصا في عداد المفقودين بعد غرق 4 قوارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي واليمن ليل الخميس"، مشيرة إلى عدم توافر معلومات لديها في الوقت الحالي بشأن جنسياتهم، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقضى ما لا يقل عن 558 شخصا عام 2024 أثناء عبور "الممر الشرقي" بين القرن الأفريقي واليمن، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

ويعتبر "عام 2024 الأكثر حصدا للأرواح خلال عبور المهاجرين بحرا بين الشرق والقرن الأفريقي واليمن".

في أكتوبر 2024، قضى ما لا يقل عن 48 شخصا عندما تُرك المهاجرون في عرض البحر وأُجبروا على القفز من القارب.

وكل عام يسلك آلاف المهاجرين من القرن الأفريقي، غالبا من إثيوبيا والصومال، "الممر الشرقي" عبر البحر الأحمر للوصول إلى دول الخليج هربا من الصراعات والكوارث الطبيعية وانعدام الآفاق الاقتصادية في وطنهم.

 

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