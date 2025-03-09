مسلسل جودر 2 الحلقة 8، عبد الأحد يحذر جودر من الشمعيين

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة 8 من مسلسل جودر 2 حرب عودة جودر إلى منزله برفقة زوجته بعد الانتقام من شومان، ويجتمع مع أشقائه، ويطلب جودر من زوجته الذهاب إلى منزل والدها ليوم واحد، حتى يتمكن جودر من تدبير مسكن للإيجار لشقيقيه.

ويظهر سالم علامات الاستياء من الفكرة، إذ يرى أن هذا المنزل هو منزل والده، وليس من حق جودر أن يتصرف فيه كيفما يشاء، في المقابل، يذكره سليم بأنهما قد تنازلا عن حقهما في المنزل منذ زمن.

وشهدت أحداث الحلقة أيضًا وجود فأر في غرفة جودر، وبينما يقترب منه لقتله يكتشف أنه داهش الذي أتى برسالة من عبد الأحد، يخبره فيها بأن الشمعيين باتوا على علم بأمر الكنوز، وأنه يجب عليهم توخي الحذر الشديد والاستعداد لأي طارئ.

في الوقت ذاته، يضغط عبد الرحيم على شقيقه عبد الأحد ليصالح جوهرة، وبالفعل يتم الإفراج عنها من سجنه، إلا أن جوهرة، وعلى الرغم من خروجها من الحبس، تقرر التعاون مع شواهي لتحقيق هدفها في الانتقام من جودر.

كما تشهد الحلقة لقاء بين جوهرة وشواهي، حيث تحاول جوهرة مراقبة عمها وخداعه لأخذ الرسالة التي ستساعد شواهي في التعامل مع الكنوز.

وفي سياق آخر، تشهد الحلقة تفكير شهريار في التكفير عن جميع ذنوبه تجاه الفتيات اللواتي قتلهن، ويقرر أن يقوم بعمل خير لأهلهم تعويضًا عن ما حدث.

مسلسل جودر 2 الحلقة 7

دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جودر 2 حول شروق التي لا تزال أسيرة لدى شومان، ووضعها الصحي يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

بينما يشعر جودر بقلق شديد على زوجته الغائبة ويبدأ في البحث عنها في كل مكان، غير مدرك للمحنة التي تمر بها.

في تلك الأثناء، تنصح إحدى السيدات المنتميات إلى عصابة شومان زعيمها بأن يجلب امرأة تستطيع مساعدة شروق على تجاوز أزمتها الصحية، وبالفعل، يتم استقدام “أم سبروت”، التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض، وهي امرأة تعرف شروق جيدًا.

تطمئن أم سبروت شروق وتخبرها بأنها ليست وحدها، وأنها ستساعدها، وبعد أن تكسب ثقة أفراد العصابة، توهمهم أم سبروت أن شروق بحاجة إلى أدوية وأعشاب خاصة لإنهاء حملها، يقتنع أفراد العصابة ويجلبون لها جميع المواد التي طلبتها، لكن بدلًا من تحضير دواء للإجهاض، تعد أم سبروت خلطة مخدرة وتضعها في الماء.

وبمجرد أن يشربها أفراد العصابة، يسقطون جميعًا فاقدي الوعي، أما شروق، فتمنحها أم سبروت نبتة ساعدتها على ألا تشعر بأي ألم.

في هذه الأثناء، يشعر سليم، شقيق جودر، بالذنب الشديد لمشاركته في اختطاف زوجة أخيه، فيقرر أخيرًا تصحيح خطئه، فيهرب من موقع العصابة ويذهب إلى جودر ليخبره بمكان احتجاز شروق.

يجمع جودر رجال الحارة ويستعدون للهجوم لإنقاذ شروق، وعند وصولهم، يقتحمون المكان بحذر، لكن في اللحظة التي يحاولون فيها إخراج شروق، يظهر شومان فجأة، ويشتبك جودر معه في قتال عنيف، ويتمكن في النهاية من التغلب عليه، ويتم إنقاذ شروق وأم سبروت بنجاح.

قصة مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة «جودر الصياد» التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر نجل التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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