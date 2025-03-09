في خطوة تعزز معاني الوحدة الإسلامية وتؤكد أهمية التقارب بين المذاهب، أشاد المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي، بمواقف شيخ الأزهر الداعية إلى وحدة الأمة الإسلامية، مؤكدًا أنها كلمات حق يجب التفاعل معها بإيجابية، بعيدًا عن أي محاولات لبث الفرقة أو إثارة الفتن.

المرجع الشيعي جواد الخالصي يشيد بشيخ الأزهر ودعوته للوحدة الإسلامية

وأكد المرجع الخالصي خلال خطبته، أن شيخ الأزهر رجل معروف بمواقفه المشرفة تجاه وحدة المسلمين، مشيرًا إلى علاقته القديمة مع الإمام الشيخ محمد مهدي الخالصي منذ الستينيات، وبالتحديد خلال اجتماعات مجمع البحوث الإسلامية، حيث كان هناك تواصل فكري وعلمي بينهما، موضحا أن شيخ الأزهر أرسل أكثر من رسالة حول ضرورة التمسك بوحدة الأمة الإسلامية، وهي مواقف تستحق الإشادة والتفاعل الإيجابي.

المسلمين أمة واحدة، لا تفرقهم المذاهب ولا المصالح السياسية

وأكد المرجع الخالصي أن موقف شيخ الأزهر في التأكيد على أن المسلمين أمة واحدة، لا تفرقهم المذاهب ولا المصالح السياسية، موقفًا يستحق الدعم والتأييد، لما يحمله من معانٍ سامية تصب في مصلحة الأمة الإسلامية، بعيدًا عن المؤامرات التي تستهدف تمزيقها.

وشدد المرجع الخالصي على أن المسلمين أمة واحدة، سنة وشيعة، جناحان متكاملان لا يمكن التفريق بينهما، رافضًا أي محاولات لزرع الفتنة أو إثارة الشكوك بين أبناء الدين الواحد. كما أشار إلى أن بعض الجهات تعمل على تضخيم الخلافات وتشويه صورة بعض الطوائف، مؤكدًا أن من يسيء إلى رموز الإسلام ليس من السنة ولا من الشيعة، بل هو عنصر دخيل يسعى لإشعال الفتن بتوجيهات مغرضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.