بيراميدز في مهمة صعبة بمواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

قائمة بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - صامويل أومسا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

وخضع محمد حمدي، الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري المصري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة.

المنيري كشف عن أن محمد حمدي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق في مباريات المرحلة المقبلة.

مبارايات دور الـ 16 بكأس مصر

وشهدت مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس نجاح إنبى فى الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد بينما تخطى الجونة نظيره تيم إف سى وفاز سيراميكا على طلائع الجيش وانتصر سموحة على زد.

وجاءت النتائج كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي

سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش

سموحة 1 – 0 زد

الجونة 3 – 1 تيم إف سي

الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1

البنك الأهلي ضد المصري 3_1



ويتبقى مبارتين ضمن دور الـ 16 هما:



غزل المحلة ضد فاركو تقام السبت 8 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.

بيراميدز ضد المقاولون العرب تقام السبت 8 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.

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