السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز في مهمة صعبة بمواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يحل فريق المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - صامويل أومسا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

 

وخضع محمد حمدي، الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري المصري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة.

المنيري كشف عن أن محمد حمدي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق في مباريات المرحلة المقبلة.

 

مبارايات دور الـ 16 بكأس مصر

وشهدت مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس نجاح إنبى فى الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد بينما تخطى الجونة نظيره تيم إف سى وفاز سيراميكا على طلائع الجيش وانتصر سموحة على زد.

وجاءت النتائج كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي
سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش
سموحة 1 – 0 زد
الجونة 3 – 1 تيم إف سي
الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1
البنك الأهلي ضد المصري 3_1


ويتبقى  مبارتين ضمن دور الـ 16 هما:


غزل المحلة ضد فاركو تقام السبت 8 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.
بيراميدز ضد المقاولون العرب تقام السبت 8 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر بيراميدز المقاولون العرب مباراة بيراميدز والمقاولون بيراميدز والمقاولون

مواد متعلقة

بعد الهزيمة من الزمالك، مودرن سبورت يصدر بيانًا ضد الحكام ويطالب بايقاف عبدالعزيز السيد

قائمة بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

البنك الأهلي يفوز على المصري ويطيح به من كأس مصر "صور"

الدوري السعودي، تعادل أهلي جدة والخليج 2_2

كأس مصر، البنك الأهلي يتقدم علي المصري بثنائية في الشوط الأول

الخليج يتقدم علي الأهلي 2-1 بالشوط الأول في الدوري السعودي

أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام الزمالك في كأس مصر

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام المصري في كأس مصر

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 8 مارس 2025

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض البسلة والملوخية والليمون البلدي يواصل صدماته

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض البلطي والجمبري يبدأ بـ 170 جنيها

إصابة 12 شخصا على الأقل بإطلاق نار في حانة بمدينة تورونتو الكندية

ترامب يهدد روسيا بالعقوبات وموسكو ترد: السطر الأول من منشورك هو الأهم

بعد تقرير طبيب الأهلي، موقف جراديشار من مباراة القمة

ابنة أحمد فؤاد نجم تهاجم طاقم مسلسل ولاد الشمس: واخدين شغل أبويا بدون إذن ولا حتى قايلين اسمه

طقس اليوم السبت، تحذيران عاجلان ومتعاقبان من الأرصاد، ماذا سيحدث؟

منوعات

المزيد

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

فنانة من دولة مسلمة ترسم لوحتين لامرأة برماد جثتها

مظاهرات حاشدة في واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب بخفض تمويل المجال العلمي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

طقس اليوم السبت، تحذيران عاجلان ومتعاقبان من الأرصاد، ماذا سيحدث؟

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة 7/3/2025

المزيد

انفوجراف

مي عمر تكشف لماجد المصري حقيقة والدتها في الحلقة الثامنة من "إش إش" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية