مسلسلات رمضان 2025، مواجهة شرسة بين أحمد العوضي وعمه قاتل والده بالحلقة 9 من فهد البطل

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025 أحداثا مثيرة.

مسلسل فهد البطل حلقة 8

وكشفت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل عن العديد من المشاهد المشوقة ومنها، خروج لوسي براءة من تهمة تزوير الأموال، وعودتها إلى منطقة شق التعبان وسط أهالي المنطقة.

وتتوالى الأحداث، ويذهب “فهد” أحمد العوضي إلي المنيا مع توفيق التمساح “محمود البزاوي” الرجل الذي يعمل لديه من أجل أن يسترجع حقه من عمه “غلاب ” أحمد عبّد العزيز الذي قتل والده وشردهم من أجل الصراع علي العمودية، وعند وصول “فهد” إلي المنيا إلي بيت العائلة تذكر كل لحظة مؤلمة مر بها بسبب ما فعله عمه فيه.

وفي مشهد أخر، رأي فهد فرس والده “حماد الجارحي” في المنزل و ظل يمرح به، حتي رأه أحد حراس عمه “غلاب” ودخل في مشاجره معه بالأيادي، ونزل “غلاب” من المنزل مسرعا بسبب ما يحدث في ساحة المنزل ودفع فهد من فوق الفرس على الأرض ورفع السلاح في وجهه دون أن يعلم أن “فهد” نجل شقيقه حماد بل يظن أن أحد رجال توفيق التمساح.

الحلقة 7 من مسلسل فهد البطل

كانت الحلقة 7 شهدت أحداثا مثيرة، وبدأت بإنقاذ أحمد العوضي “فهد” لميرنا نور الدين من الموت، بعدما ظل يراقب والدها “حجاج عبد العظيم” الذي قام باختطافها، وكان يريد ذبحها بعد طلب الدجال منه هذا الأمر لفتح مقبرة آثار، ولكن يأتي فهد في الوقت المناسب وينقذها، وتقرر البقاء في منزل أسرته بعيدا عن والدها.

وتتوالى الأحداث ويعترف “فهد” بحبه لكناريا، ولكنها تصدمه وتخبره بأنها لا تفكر ولا تريد الحب نظرا للمشكلات في حياتها التي تحاوطها طوال الوقت.

وكشفت الحلقة عن إلقاء القبض على الفنانة لوسي، والتي تلعب دور فايزة الشبح بتهمة تزوير العملة، بعدما اقتحمت الشرطة منزلها.

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