الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، معاوية يسيطر على قبرص ويفجع بوفاة زوجته بالحلقة الـ8 من مسلسل معاوية

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، العديد من التطورات، حيث ينجح معاوية في بناء الأسطول البحري والذي ظل يعد له كثيرا. 

 

مسلسل معاوية الحلقة 8 

وضمن الأحداث، يغزو معاوية بن أبي سفيان جزيرة قبرص بالبحر المتوسط مستخدما الأسطول البحري في أولى تجاربه، وينجح في السيطرة على الجزيرة وفرض معاهدة على أهلها، يفرض من خلالها الحماية على الجزيرة بدلا من الروم. 

لكن فرح معاوية بالنصر لم يستمر طويلا، حيث ترحل زوجته "فاخدة" أثناء رحلة عودته لدمشق، ويدفنها، وتسيطر عليه حالة من الحزن على فقدها، ليصبح وحيدا من جديد بعدما كان قد طلق "ميسون" في وقت سابق. 

وتضمنت أحداث الحلقة أيضا، عزل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه للوليد بن عقبة أمير الكوفة، وذلك بعد شهادة أهلها بشربه للخمر، حيث يقيم عليه حد شرب الخمر أمام الناس بالمدينة، ويولي سعيد بن العاص إمارة الكوفة خلفا له. 

قصة مسلسل معاوية 

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا. 

أبطال مسلسل معاوية 

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم. 

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