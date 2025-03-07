مسلسلات رمضان 2025، الخليفة يعزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر بالحلقة 7 بمسلسل معاوية

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، العديد من التطورات المهمة، والتي كان على رأسها ميلاد "يزيد" ابن "معاوية" من زوجته "ميسون".

مسلسل معاوية الحلقة 7

وضمن الأحداث، يقرر الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، عزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر، وتعيين عبد الله بن أبي السرح خلفا له، ليذهب بعدها عمرو إلى معاوية في الشام، ويخبره بما حدث، ليعده معاوية بالحديث مع الخليفة عنه وعن ما جرى، ثم يرحل عمرو بن العاص إلى المدينة.

وضمن أحداث الحلقة، يذهب معاوية إلى والده "أبي سفيان" في رحلة قصيرة، ويقرر ترك نجله الأكبر "عبد الله" هناك ليتعلم من حياة البادية، ويشتد ويتعلم فنون الفروسية والقتال هناك، غير أن زوجته "فاخدة" أم عبد الله تحزن للغاية، ويحتدم الحديث بينها وبين معاوية على إثر ذلك.

وفي نهاية الحلقة، وبعدما يعلم "معاوية" ببغض زوجته الأخرى "ميسون" حياة القصر وهجائها له في قصيدة يقرر تطليقها ويأمرها بالرحيل لأهلها "بني كلب".

قصة مسلسل معاوية

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا.

أبطال مسلسل معاوية

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

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