الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، الخليفة يعزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر بالحلقة 7 بمسلسل معاوية

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، العديد من التطورات المهمة، والتي كان على رأسها ميلاد "يزيد" ابن "معاوية" من زوجته "ميسون".

مسلسل معاوية الحلقة 7 

وضمن الأحداث، يقرر الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، عزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر، وتعيين عبد الله بن أبي السرح خلفا له، ليذهب بعدها عمرو إلى معاوية في الشام، ويخبره بما حدث، ليعده معاوية بالحديث مع الخليفة عنه وعن ما جرى، ثم يرحل عمرو بن العاص إلى المدينة. 

 

وضمن أحداث الحلقة، يذهب معاوية إلى والده "أبي سفيان" في رحلة قصيرة، ويقرر ترك نجله الأكبر "عبد الله" هناك ليتعلم من حياة البادية، ويشتد ويتعلم فنون الفروسية والقتال هناك، غير أن زوجته "فاخدة" أم عبد الله تحزن للغاية، ويحتدم الحديث بينها وبين معاوية على إثر ذلك. 

وفي نهاية الحلقة، وبعدما يعلم "معاوية" ببغض زوجته الأخرى "ميسون" حياة القصر وهجائها له في قصيدة يقرر تطليقها ويأمرها بالرحيل لأهلها "بني كلب". 

قصة مسلسل معاوية 

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا. 

أبطال مسلسل معاوية 

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل معاوية الحلقة 7 قصة مسلسل معاوية أبطال مسلسل معاوية معاوية عثمان بن عفان معاوية بن ابي سفيان عمرو بن العاص مسلسلات رمضان 2025
ads

الأكثر قراءة

الزمالك ومودرن سبورت يلجآن إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل 1/1

غياث دلا، معلومات عن صانع ليلة الرعب في الساحل السوري

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة عائشة "الصديقة بنت الصديق"

يصل لـ 420 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025

ما الفرق بين الحَيض والاستحاضة؟ وما حكم صيام المستحاضة وأداء العبادات المشروعة؟

10 رسائل تتصدر كلمة السيسي بالأكاديمية العسكرية (فيديو وصور)

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق؟

أبناء الفيوم العائدون من السودان: ثقتنا في الحكومة المصرية لم تهتز (فيديو)

منوعات

المزيد

الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بعد وفاة طفلة سقطت في بالوعة

الأمطار تغمر مستشفى ترهونة في ليبيا

دراسة مثيرة تكشف عاملا مشتركا بين بدانة البشر والكلاب

إفطار جماعي في حارة درويش، لقاء إنساني يجمع الغرباء برمضان (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة 7/3/2025

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

نجوم غيرو جلدهم من أجل المشاهد.. والأجرأ مي عمر وإلهام شاهين (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة عائشة "الصديقة بنت الصديق"

رئيس دينية الشيوخ: تعليم الوحي وتبليغه يستلزم تعلم العلوم الخادمة له والمنبثقة عنه

ما الفرق بين الحَيض والاستحاضة؟ وما حكم صيام المستحاضة وأداء العبادات المشروعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية