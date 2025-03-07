أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد

نظمت أكاديمية مصر للطيران، جولات تعريفية لطلاب من "المعهد المصرى للسياحة والفنادق بشيراتون " ومن "معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق "وكذلك "معهد إيجوث للسياحة والفنادق بالأسكندرية" للإطلاع على الإمكانيات المتقدمة للأكاديمية وتنمية الوعى لدى الشباب بمنظومة الطيران المدنى المتطورة، مع فتح آفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.



وتناولت هذه الجولات تقديم عرضا للبرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية وشرحا تفصيليا للطلاب على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تتمثل فى أجهزة الطائرات من طرازات A320,A320neo, A220, A330/ B737,B777، وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET؛ وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CSTوشرح الأساليب

المتنوعة لفن التجميل والأناقة، بالإضافة الي تدريب مهندسى صيانة الطائرات.



وفى نهاية اليوم أشاد الزائرون بالإمكانات الحديثة داخل هذا الصرح التدريبى الكبير.

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