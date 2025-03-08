أحمد الفيشاوي: محمود حميدة هو اللي اخترع الهلس وهذه قصتي مع عادل إمام

أكد الفنان أحمد الفيشاوي، أن النجم محمود حميدة لم يكن صديقا لوالده ولكن تجمعه هو ومحمود حميدة الآن صفة حب الشغل، قائلا: "احنا الاثنين بنحب الشغل أوي وفي الهلس هلس أوي ولو عايزاني في شغل احنا الشغل ولو عايزنا في هلس احنا الهلس ومحمود حميدة هو اللي اخترع الهلس".

علاقة أحمد الفيشاوي برجل الأعمال نجيب ساويرس

وأشار أحمد الفيشاوي، خلال الجزء الثاني من حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس ليس صديقا له ولكنه استثمر فيه وأنتج له فيلمين، موضحا: "نجيب ساويرس حبيبي واحنا مش أصدقاء مقربين من بعض لكن هو اللي أنتج لي الشيخ جاكسون وعيار ناري".

إنتاج ساويرس فيلمين لـ أحمد الفيشاوي

وتابع: "رجل الأعمال نجيب ساويرس أنتج لي الفيلمين ويستثمر فلوسه فيا لكن الشركة نفسها اللي أنتجت الفيلمين تفرعت بقت تعمل مسرح وأعمال تانية واتشرف بالعمل معها"، لافتا إلى أن الزواج بالنسبة له لم يعد شيئا مفرحا ويعتبر نفسه أبا مثاليا مع أبنائه.

أحمد الفيشاوي: عادل إمام أسطورة وقالي دمك خفيف في مسلسل "تامر وشوقية"

وأكد الفنان أحمد الفيشاوي، أن الزعيم عادل إمام أسطورة ويحبه جدا وتربطهم علاقات أسرية منه طفولته، قائلا: "بموت في عادل إمام وهو بيحبني زي أولاده وهو لما بيشوفني يهزقني واحنا حرفيا عائلة واحدة والناس دي أعمامي أخوات أبويا وأولادهم إخواتي".

وأشار أحمد الفيشاوي، إلى أن النجم عادل إمام شاهد مسلسل تامر وشوقيه وأخبره أنه خفيف الظل، مضيفا: "عادل إمام قالي دمك خفيف واعتقد شاف حاجات تانية وكلامه عن أدائي في تامر وشوقية كأنها شهادة على صدري".

وأضاف أحمد الفيشاوي، أن محمد إمام هو شقيقه وعشرة عمر وصديق الطفولة وأيضا كريم محمود عبد العزيز والراحل هيثم أحمد زكي وعمر مصطفى متولى، مؤكدا أنهم كانوا يقضوا معظم الوقت مع بعضهم في مرحلة طفولتهم.

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