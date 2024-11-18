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ثقافة وفنون

شيرين رضا: أنتقي أدواري بدقة، وأظهر في "موعد مع الماضي" بشكل مختلف

شيرين رضا
شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا أنها لا تقدم كل الشخصيات الفنية التي تعرض عليها من المخرجين، حيث تنتقي بعناية الأدوار التي تجسدها على الشاشة، سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما.

وأضافت شيرين رضا خلال المؤتمر الصحفي لمسلسل “موعد مع الماضي”، أنها لابد أن تحب الشخصية التي تقدمها، وتتفاعل معها على كافة الأصعدة، حتى تتمكن من إقناع الجمهور تلك الشخصية.

 كما أنها لابد أن تدرس كافة الظروف الخاصة بالشخصية حتى وأن لم تظهر تلك الظروف على الشاشة، فمثلا لابد أن تعرف نقاط ضعف الشخصية التي تجسدها وماذا تحب وماذا تكره، ودرجة تعليمها وثقافتها وغيرها من تلك التفاصيل الهامة 

مسلسل موعد مع الماضي 

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حول يحيى الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتيه بها  ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. 

 

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).

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أعمال شيرين رضا مسلسل موعد مع الماضي قصة مسلسل موعد مع الماضي

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