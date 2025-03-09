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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

 ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلية المصرية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للصاغة. 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4708 جنيهات “بيع”، 4685 جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4120 جنيهًا “بيع”، 4100 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3531 جنيهًا “بيع”، 3512 جنيهًا “شراء".

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 32960 جنيها “بيع”، 32800 جنيه “شراء”.


ارتفاع أسعار الذهب العالمية 

وواصلت أسعار الذهب عالميا اتجاهها الصاعد خلال شهر فبراير الماضي، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.8% على أساس شهري، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، مما أدى إلى توسيع مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وأوضح مجلس الذهب العالمى، أن ضعف الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي، كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب الإبجابي، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

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