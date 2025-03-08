السبت 08 مارس 2025
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محافظات

إدارة العجمي التعليمية في الإسكندرية تحتفل بيوم الشهيد

جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو

شَهِد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم السبت ا،حفل إحياء ذكرى يوم الشهيد بإدارة العجمي التعليمية، وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية مساعد المستشار العسكري للمحافظة وهبة سليمان مدير عام الإدارة وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وخالد حماد وكيل الإدارة ومديري المراحل بالمديرية والإدارة ومجلس أمناء إدارة العجمي ولفيف من الموجهين العموم ومديري المراحل التعليمية.

قال مدير المديرية في كلمته أنَّ الشهداء خضّبوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة أرض مصر لتحيا حرة أبيّة مرفوعة الهامة، واختصّهم الله بمكانة مقدسة مع الأنبياء والصديقين، وكرّم الله مصر في كتابه الكريم وكافة الكتب السماوية فهي قلب العالم النابض وأم العروبة وكعبة الشعراء وقِبلة العلماء ومهبط الديانات، مُشيدًا بدور القيادة السياسية في بناء وتنمية الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة الإنشائية والإنسانية.

 وأشاد مدير المديرية بتنفيذ موسوعة إليكترونية لشهداء الإسكندرية لغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب والأداء المتميز للمعلمات الجدد وجميع القائمين على الحدث في تنظيم وإخراج طابور العرض وجميع فقرات الحفل والعديد من العروض الرياضية والعسكرية المتميزة على أنغام الأغنيات الوطنية واستعراضات أهلا رمضان  .

وبدأت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وسلام الشهيد وتوالت الاستعراضات العسكرية والقصائد الشعرية والأغنيات الوطنية ( أم البطل، أبويا وصاني، رمضان في مصر، سلام ) وأوبريت فرحة النصر واستعراض أبطال الحكاية ومسرحية شهادة ميلاد وعرض نسور الجيش المصري والعديد من العروض المتميزة.

ياتي هذا في ضوء توجيهات ا الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بإحياء ذكرى يوم الشهيد وتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية شخصية الطلاب

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