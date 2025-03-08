الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أحمد الفيشاوي يكشف عن أكبر مصيبة ارتكبها ورد فعل والده

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

رد الفنان أحمد الفيشاوي، على سؤال جريئة من الاعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار"، حول أكبر مصيبة تسبب فيها خلال حياته، قائلا: "أكبر مصيبة عملتها حرقت فندق كنت بلعب مع أصدقاء ليا والأوتيل كان فيه أرض واسعة زي المنتجعات اللي بتتعمل دلوقتي حدائق وأشجار وكان عندي 17 سنة".

 

حرق أحمد الفيشاوي أحد الفنادق

وأوضح أحمد الفيشاوي، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، أن الفندق كان فيه شعلات داخلها زيت، مضيفا: "قلت لأصدقائي يلا نلعب تحطيب بشعلات الزيت واللى شعلته تتكسر وتنزل النار على الزرع يبقى هو الخسران فالنتيجة الفندق كله ولع والناس جريت".

 

تولى فاروق الفيشاوي إصلاح الفندق

وتابع: "أبويا فاروق الفيشاوي اللى تولى إصلاح الأوتيل وكان الفندق في القاهرة ووالدي اضطر يصلح الأوتيل وعمل اتفاق مع ملاك الفندق وقسط قيمة التصليح وأنا كنت شيطان بوز أصحابي على الغلط"، مشددا على أنه كان دائم التواجد مع محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز وهيثم أحمد زكي وعمر مصطفى متولي وكلهم جيل واحد وعائلة واحدة.

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