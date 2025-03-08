عقد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة الدقهلية، اجتماعا بأعضاء لجنة الإصحاح البيئي، لمتابعة الإجراءات المتخذة ضمن مهام أعمال اللجنة، ومتابعة تنفيذها وتكثيف ندوات التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة، للحد من انتشار الأمراض، والمرور الميداني المستمر، لرصد أي تجمعات للمياه والبرك والتعامل معها على الفور.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفي إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين.

السكرتير العام المساعد للدقهلية يعقد الاجتماع الدوري للجنة الإصحاح البيئي

واستعرض السكرتير المساعد جهود المراكز والمدن والأحياء، في تنفيذ إجراءات التخلص من المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات ومكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض، كما ناقش الجهود المبذولة للحماية من حمى الضنك والأمراض الناتجة عن ناقلات الأمراض، كذلك مناقشة ما تم اتخاذه في متابعة تطهير خزانات المياه بالمصالح الحكومية، كالمدارس والمستشفيات والمساجد بالتنسيق مع معامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

حضر الإجتماع عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والدكتور تامر الطنبولي وكيل مديرية الصحة، والدكتور صالح شفيق مدير معهد بحوث صحة الحيوان، والدكتور أحمد السباعي مدير عام الوقاية بالطب البيطري، والدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، والمهندس مدير عام الجودة بشركة المياه، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

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